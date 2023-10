Calzolari sulla cresta dell’onda. Il borettese è campione d’Europa

È un pilota della società Boretto Po il neo campione europeo della categoria F125 di motonautica. Il titolo è stato conquistato ieri sulle acque del lago di Rogozno, in Polonia, da Mattia Calzolari, 19 anni, borettese, al primo anno di attività agonistica in questo sport. Ottenuta la pole position, Matteo si è aggiudicato due primi posti e un secondo posto nelle varie manches, arrivando a pari punti con il pilota estone Jonas Lember, pluricampione della categoria. Calzolari è riuscito a strappargli il titolo grazie alla manche più veloce. "Questo risultato – commenta Paolo Corradini, presidente della Boretto Po – premia la grande capacità del pilota, il forte impegno e il lavoro di squadra di tutto il team capitanato da Paolo Gambetti, Antonio Zanichelli, con un gruppo di giovani borettesi".

Mattia Calzolari, meccanico di professione, ha iniziato l’attività nella motonautica l’anno scorso, cimentandosi nella categoria Osi 400. Ma ha voluto da subito puntare a scafi più veloci, in competizioni di maggiore livello. E al primo tentativo, in prova unica, è arrivato il titolo continentale, superando la concorrenza di altri tredici piloti. In questa stessa annata il giovane borettese ha ottenuto pure il terzo posto nel campionato mondiale di categoria, che si è disputato in quattro gare tra Repubblica Ceca, Germania, Polonia e a Boretto. Già negli anni scorsi, da giovanissimo, Calzolari ha avuto successo nelle gare di minimoto, dimostrando passione e doti tecniche che si stanno confermando anche nella motonautica.