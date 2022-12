"Cambiai casa perché non riuscivo a tenere i ritmi notturni di Berti"

Che serata con Gianluca Pagliuca al Circolo Tennis di Reggio con l’organizzazione dell’Inter Club. L’ex portiere della Nazionale ha cenato con i soci del Club nerazzurro e presentato il suo libro autobiografico “Volare libero” edito da Minerva. Oltre a Gianluca hanno partecipato Raffaele Nuzzo (fu vice di Pagliuca all’Inter, ma anche ex Reggiana) e Leonardo Simoni (figlio di Luigi indimenticato allenatore che vinse con l’Inter la Coppa Uefa ‘98) oggi osservatore del club nerazzurro.

Pagliuca ha raccontato dal vivo aneddoti e curiosità della sua lunghissima carriera calcistica.

Un esempio? "Il bacio dato al palo che lo ha salvato dal gol nella finale del Mondiale Usa ‘94 contro il Brasile. "Mi era sfuggito il pallone – ha raccontato Gianluca – e se fosse entrato grazie al mio errore la mia carriera ne avrebbe risentito molto. Al ritorno in Italia sai che critiche… Quindi bacio più che meritato". Finale che purtroppo l’Italia perse ai rigori. "Io uno l’ho parato - ha puntualizzato - ma i miei compagni ne sbagliarono tre! Anche 4 anni dopo, al Mondiale di Francia, uscimmo contro i transalpini (che vinsero il titolo) ai rigori. Io parai quello calciato da Lizarazu, ma Albertini e Di Biagio fallirono i tiri dal dischetto. Se pari un rigore e i tuoi compagni sbagliano c’è poco da fare".

Tantissimi altri ricordi, riguardo anche ex compagni: "Dormivo in camera con Taribo West. Era una roba pazzesca: andava e veniva dalla cucina divorando cibo e accendeva la luce in camera impedendomi di dormire. Faceva un gran casino poi fumava in stanza. Ho detto a Simoni di togliermelo dalla camera perché non ne potevo più". Un altro ’agitato’ era Nicolino Berti. "Abitavo inizialmente nello stesso residence di Nick. Mi trascinava sempre a fare le ore piccole, ma non potevo reggere il suo ritmo e ho cambiato domicilio".