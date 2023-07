Campagnola completa il roster Si punta sull’opposto Muzi

La Osgb Campagnola, targata Tirabassi e Vezzali, ha praticamente chiuso il roster per la prossima stagione di Serie B1 in cui cercherà di soffrire di meno rispetto all’annata da poco andata in archivio. Vediamo dunque l’intero organico con le novità dell’ultima ora. I liberi sono Chiara Solieri, classe 1992, confermata e Francesca Zanin, 2000; Zanin, trevigiana di Conegliano, è l’ultimo arrivo in ordine di tempo e proviene dal Centro Volley Reggiano di B2. Al palleggio troviamo Francesca Galli Venturelli, classe ’95, confermata; la new entry è Elisa Lorenzi, bolzanina classe 2002, studentessa universitaria, l’anno passato al Volley Modena in B1. Al centro, Greta Frignani, 1998 e Alessandra Fava, classe ’96, entrambe confermate. Licia Caramaschi, 19 anni, è reggiana e arriva dal CVR; la quarta centrale è Elena Fronza, classe ’92, genovese di Rapallo in diretta dal Montale di Serie A2, con pure una stagione in A1, a Pavia. L’opposto è Chiara Muzi, romana classe ’98, che arriva da Castelfranco di Sotto (Pi). Nel suo ruolo, oltre che in quello di banda, può essere schierata anche la confermata Valentina Adani, modenese classe 2002. Le bande di ruolo sono tre: Micole Maghenzani, classe 1999, confermata; e poi Lara Salvestrini, classe ’99 pisana proveniente da Baronissi (Sa) e Ludovica Bonato, modenese proveniente dal Montale di A2, classe 2004, in assoluto la più giovane del gruppo che sarà allenato dal confermato Simone Longagnani e dal secondo Ermanno Franzoni.

c.l.