Campagnola in bilico Salvezza, servono 3 punti

Si continua a giocare nei campionati di volley, con l’ultimo turno della Serie B, i play-off e play-out di Serie C e di Serie D, ma in questa serie solo maschili, visto che le gare femminile di prolungamento stagione avranno inizio la settimana prossima e coinvolgeranno alcune reggiane.

· Serie B. L’Ama San Martino (39) chiude una buona stagione in casa alle 18 contro la Pluvitec Legnago (6), già retrocessa.

· Serie B1. La Tirabassi & Vezzali (30) ospita a Campagnola la Pieralisi Jesi (33) in una gara molto complicata. Le reggiane devono vincere da tre punti per salvarsi in modo aritmetico. In caso contrario, potrebbe essere play-out contro Corridonia (29) che probabilmente vincerà a San Damaso contro una squadra già retrocessa.

· Serie B 2. Si chiude in bellezza con il derby alle 18 a Rubiera tra la Giusto Spirito (33) e l’Arbor Interclays (42), mentre la Fos Wimore CVR (34) alle 19 è a San Giovanni in Persiceto, contro la retrocessa Calanca (26). Tutte le reggiane salve a metà classifica.

· Serie C. Nei play-off maschili, Crevavolley (6)-Vigili del Fuoco (2) a Bologna alle 20 con reggiani sfavoriti. In quelli femminili, continua il cammino dell’Everton che gioca a Rimini alle 21; è turno ad eliminazione e dopo il 3 a 1 dell’andata le basta perdere 2 a 3 per passare il turno. Nei play-out maschili, Pallavolo Bologna (9)-Ama San Martino (5) a San Lazzaro di Savena alle 20 e Tricolore Pieve (6)-Soliera (9) alle 20 alla Moro. In quelli femminili la Jovi Taneto (9) gioca alle 18 a Lugo (4) con possibilità di ottenere la salvezza anticipata. La Reggio Revisioni Rubierese (1) ospita alle 21 Rivergaro (6), se perde rischia tanto.

· Serie D. Nei play-out maschili, salvezza vicina per Pieve (7) che alle 18 gioca a Parma con il Circolo Inzani (2).

Claudio Lavaggi