Campagnola, la salvezza arriva dai telefonini

Turno positivo per il volley reggiano, soprattutto in chiave retrocessione.

SERIE B. L’Ama San Martino non ha problemi a superare il retrocesso Pluvitec Legnago per 3 a 0 (20, 20, 14), chiudendo al quinto posto con 42 punti. Festa finale e ritorno al "terzo tempo", oltre alle premiazioni per i giovani dell’under12 mista griffata Italgraniti che ha vinto il titolo provinciale.

SERIE B1. Qui c’è una vera e propria sorpresa: mentre Campagnola e Jesi sono sul 2 a 1 e si accingono a disputare un set "sanguinario" per evitare i play-out, da San Damaso arriva la notizia che non ti aspetti.

La Tieffe (già retrocessa) ha battuto Corridonia 3 a 1 e Jesi non deve più fare punti con la Tirabassi perché è già salva.

In palestra, compagne e avversarie si abbracciano, Campagnola deve però vincere e a quel punto lo fa in carrozza 3 a 1 (2520 2826 2225 2516). La Tirabassi è salva senza play-out. SERIE B2. L’Arbor Interclays espugna facilmente Rubiera per 3 a 0 (21, 17, 18) e chiude ottima quarta a 45 punti; La Fos Wimore Cvr perde a Bologna dalla Calanca 3 a 1 (2523 2325 2518 2517) ed è ottava a 34 davanti alla Giusto Spirito Rubierese a 33.

SERIE C. Nei play-off maschili, Crevavolley - Vigili del Fuoco Marconi 3-0 (23, 24, 22), sogni finiti per i reggiani. Nei play-out, quasi salve le due reggiane, giocate le gare Pallavolo Bologna - Ama San Martino 3-2 (2225 2516 1825 3028 156) e Tricolore Pieve – Soliera 3-1 (2830 2523 2516 2517).

Tra le donne, nei play-off, Riviera Rimini - Everton 3-0 (11, 18, 21), reggiane in ferie dopo una prestazione sotto tono. Nei play-out, bene la Jovi e quasi salva dopo Liverani Lugo - Jovi 2-3 (2523 2325 2325 2520 1215), ancora problemi per Rubiera dopo Reggio Revisioni Rubierese - Rivergaro 1-3 (2516 1625 1925 1725).

SERIE D MASCHILE. Quasi salva Pieve, dopo il successo a Parma: Circolo Inzani - Pieve 2-3 (1825 2519 1425 2519 1215).

c.l.