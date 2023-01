Campagnola sconfitto anche dal Nibbiano E’ sempre più ultimo

Nibbiano

1

Campagnola

0

NIBBIANO E VALTIDONE: Murriero, Castellana (43’st Ghisoni), Bernardi, Porcari, Celotti, Fogliazza, Federico (18’st Gjini), Jakimovski, Grasso (46’st Barilli), Lancellotti (14’st Bradarskiy), Baldini (29’st Michelotti). A disp.: Agazzi, Castano, Facchini, Montagnari. All.: Volpi.

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello (26’st Alquan, 51’st Platani), Messori, Michelini, Bellentani, Minutolo, Pivetti (19’st Gigante, 46’st Spaggiari), Riccò, Odoro, Jorge Sgrò, Calabretti (19’st Roversi). A disp.: Ripesi, Catellani, Giovannini, Scarpato. All.: Ferraboschi

Arbitro: Femmia di Locri.

Rete: Grasso al 2’pt.

Note: ammoniti Stefanelli, Errichiello e Gigante. Espulso Michelini (C) al 5’st per gioco violento, e Porcari (N) per fallo di reazione. Recuperi: 1’ e 8’.

Nonostante una buona prestazione, il Campagnola perde e resta ultimo con 13 punti.

I piacentini hanno trovato il gol vittoria dopo soli 2’: Lancellotti scappa sulla fascia, crossa in area (si crea un po’ di confusione, ma l’arbitro non ravvisa falli), e il più lesto è Grasso che insacca. I rosanero prima della pausa sfiorano due volte il pari: al 15’ con Odoro che sfiora il palo, e al 38’ con Bellentani che centra lo sfortunato Jakimovski che involontariamente mura il tentativo. Ad inizio ripresa vengono espulsi Michelini e Porcari dopo un episodio di nervosismo: è 10 vs 10. Poi occasione per il Nibbiano: Gjini sbaglia a tu per tu. Il Campagnola non ci sta e alla mezzora episodio dubbio: Odoro calcia, Bernardi salva nei pressi della linea e per la terna non è gol, anche se restano dubbi. A 5’ dal termina i reggiani trovano un palo in mischia, e poi una traversa con Riccò. Il Nibbiano spreca il 2-0 con Barilli e Bradarskiy, ma non cambia più nulla.