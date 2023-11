Campanile e Morina. Argento e bronzo nel Salento

La Reggiana Boxe torna dall’impegno in Salento con due medaglie. Ai campionati italiani della categoria Youth (17 e 18 anni) al palasport di Copertino, nel Leccese, Elrond Morina e Dario Campanile hanno conquistato rispettivamente un bronzo e un argento. Non ce l’ha fatta invece Giuseppe Carotenuto, che ha ceduto il passo per un riconteggio dopo un pari tra i giudici di bordo ring. Forse con un po’ più di convinzione, il giovane pugile reggiano avrebbe potuto chiudere il match alla terza ripresa, ma la paura di esaurire tutto il fiato lo ha fatto rallentare. Campanile ha stravinto nelle eliminatorie e in semifinale, dove ha imposto la scelta di tempo e la corta distanza. Dal sapore amaro il bronzo di Elrond Morina, perché il gigante della Reggiana Boxe Olmedo, che combatte nella categoria 86 kg, era decisamente il più tecnicamente preparato degli avversari. Ma un calo di fiato lo ha tradito all’ultima ripresa. Una sconfitta che servirà da lezione a uno dei due gemelli della Reggiana Boxe, che resta comunque tra i talenti del team.

Nella foto: i due medagliati con Michael Galli e altri due compagni di scuderia