Campeginese padrona del girone parmigiano

Bini-gol e la Campeginese vola in testa fra le parmensi. Nel girone B di Seconda categoria, i gialloblù di mister Ferrari centrano il quarto hurrà di fila grazie allo stacco in anticipo su corner di Bini che al 40’ sorprende tutti sul primo palo.

Sudato hurrà casalingo per la Virtus Calerno che esulta sul Mezzani grazie ad un’autorete a 15’ dal gong ed entra in zona play-off. Tattica attendista vincente per il Gattatico che infilza due volte la Viarolese su altrettante ripartenze concluse dal freddo Opoku con una sassata all’incrocio e con piattone su cross di Calcagno. Primo ko stagionale per il Santos 1948 (girone D) che incassa un pesante 8-1 a Novellara dopo aver riequilibrato col penalty di Bianchi, ma ad inizio ripresa i locali fuggono sul 4-1 e per i cittadini è notte fonda. Perde terreno dalla capolista Barcaccia l’Atletico Bibbiano Canossa bloccato sull’1-1 a Montecavolo: scatto ospite col tiro in mischia di Artoni, riagguantato dallo shoot a incrociare di Carbognani a metà ripresa. Blitz dello United Albinea che rovina l’inaugurazione del nuovo impianto di Dosolo del Rapid Viadana beffato da una sfortunata deviazione su cross di Cattani nella prima frazione. Riscatto della Gualtierese nello scontro diretto con la Reggio Calcio cui cede la maglia nera: locali avanti con l’inzuccata di Diallo su cross di Domi con quest’ultimo che insacca il penalty della sicurezza. Per i cittadini accorcia Bedeschi. Impresa della Boiardo Maer che indovina il colpo esterno (3-2) sulla capolista Corlo infliggendole il primo stop stagionale grazie a Bianchi e al double del puntero Tagliani.

Botta e risposta tutto nel primo tempo fra Fellegara e Borzanese (all’ospite Frau segue l’acuto di Vargas). Imprecisa sotto porta la Virtus Mandrio che sul neutro di Savignano cade di fronte alla Villa d’Oro, perdendo così la piazza d’onore riconquistata dal Medolla.

In Prima categoria un lampo al 68’ di Stefano Ametta che indovina l’inserimento giusto per il blitz della Virtus Libertas sulla FalkGalileo. Un potente shoot di Luca Guastalla su invito di Martino consegna tre punti d’oro al Guastalla che fra le mura amiche piega la Solierese. Svolta rimandata per la Rubierese che fallisce il colpo a Masone solo al 90’ punito dal tocco vincente di Durmishi. Lo stesso attaccante aveva sbloccato da fuori, poi reazione biancorossa con il tiro angolato di Iossa e l’acuto del mediano Ferrari. Ancora lo scatenato Luca Barbieri decisivo per il suo Casalgrande che sigla una doppietta in mischia fra i due tempi nel difficile match casalingo contro il Solignano.

In Terza categoria epico colpo in trasferta (5-4) della Plaza sul Fosdondo punturato da Silvi, Gulisano, Cantarelli, Lusetti e dallo stesso Gulisano che chiude il conto con un perfetto tiro al sette.

Cade in casa il Biasola trafitto dal concreto Vetto che in mezz’ora imbuca due volte e cala il tris nella ripresa grazie a Pini (2) e Goldoni. Per i locali doppietta del bomber Bertozzi, neo-acquisto del mercato dicembrino.