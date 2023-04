Campi di via Adua: i lavori partiranno il primo luglio

Gli accordi vennero sanciti verbalmente nell’estate 2021, ma per una ragione o per l’altra, non sono mai stati concretizzati. Stiamo parlando dei campi di via Adua, attualmente gestiti dal Progetto Aurora dopo la “spartizione” concordata col Comune fra Reggiana, Progetto Aurora e Football americano. Ebbene, i presidenti Gianni Salsi ed Ermanno Valenti hanno incontrato l’assessore Raffaella Curioni e la direttrice della Fondazione per lo Sport Silvia Signorelli per verificare la situazione. "Ci hanno detto - ha spiegato Salsi - che i lavori i lavori promessi a suo tempo prenderanno il via dal 1° luglio, mentre il processo di assegnazione ufficiale, con la relativa manifestazione di interesse, dovrebbe avere luogo non oltre i primi mesi dell’anno prossimo".