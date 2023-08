Campionati del mondo, la freccia reggiana Il sogno della Dosso si ferma in semifinale

Un passo indietro, per Zaynab Dosso, ai campionati mondiali di atletica leggera in corso a Budapest: la 23enne velocista rubierese, che in batteria era arrivata terza eguagliando con 11’’14 l’annoso record italiano di Manuela Levorato, si è piazzata settima in semifinale in 11’’19. Poi c’è da dire una cosa: la Dosso è andata ai mondiali con il 45° tempo su 56 iscritte e due infortuni in stagione. Ha trovato la sua forma migliore solo nell’ultimo mese e nella semifinale di ieri era l’unica ad avere un tempo superiore agli 11 secondi e di molto, perché 14100 su un 100 metri non sono un’inezia. Tutte le altre, in carriera, avevano tempi under 11 e dunque pensare ad una qualificazione era quasi impossibile.

La gara è stata regolare, con la giamaicana Fraser Pryce a galoppare veloce e chiudere in 10’’89, su Tamari Davis (Usa) in 10’’98; terza la polacca Swoboda in bilico sino all’ultimo per entrare in finale con il suo 11’’01, poi la britannica Neita in 11’’03, la tedesca Luckenkemper in 11’’18, la Dosso in 11’’19 e la nigeriana Chukwuma in 11’’26. A chiudere anche una valutazione sul vento, -0.4 rispetto al +0.4 della batteria e dunque circa 3100 persi.

"Non è sicuramente la gara che mi aspettavo – dice Zaynab Dosso – e quindi sono molto arrabbiata, ovviamente verso me stessa. Ho pensato di fare troppe cose e non me n’è riuscita neanche una. Ora rivedrò questi centro metri con il mio tecnico Giorgio Frinolli e cercheremo di analizzare cosa non è andato… anche se sinceramente penso di saperlo già".

Ora si guarda al futuro? "Sì, io sono arrivata a Budapest sapendo che per passare il primo turno avrei dovuto correre a livello di record italiano e l’ho fatto, eguagliando il tempo della Levorato. Adesso devo cercare di alzare l’asticella e dare continuità, però è indispensabile continuare a star bene. Il mio mondiale non finisce qui, perché venerdì c’è la staffetta 4x100 e possiamo fare bene".

Riguardo le azzurre di casa nostra, dopodomani mattina gareggerà la marciatrice Sara Vitiello sulla 35 Km. Venerdì alle 20 la staffetta 4x100 femminile con la Dosso. Eventuale finale sabato alle 21,50.

Claudio Lavaggi