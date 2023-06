Campionati italiani, in 64 per il titolo

Subbuteoland si conferma capitale del calcio in miniatura. Dopo aver ospitato il primo week end di giugno i campionati italiani individuali di calcio da tavolo, la splendida location reggiana di via Tresinaro si appresta a ricevere domani e domani 64 giocatori che si contenderanno il titolo tricolore del Subbuteo Tradizionale. Presente il campione in carica Morgan Croce (CCT Roma), peraltro iridato nella disciplina, che proprio lo scorso anno trionfò sempre a Subbuteoland nell’edizione 2022 e cercherà quindi di difendere il titolo di fronte ad un parco avversari agguerrito e qualificato: i partecipanti verranno divisi in 8 gironi da 8 giocatori ciascuno e al termine della fase eliminatoria i primi 4 accederanno al tabellone Master ad eliminazione diretta, mentre i rimanenti proseguiranno il proprio percorso nella categoria cadetti. Le finali sono previste per domenica alle 17,30, seguite dalle premiazioni; tutta la manifestazione sarà trasmessa sul canale Youtube della FISCT, la federazione italiana della disciplina.