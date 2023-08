Campionati provinciali outdoor, caccia al titolo in 21 tabelloni

Poco più di una settimana al via dell’edizione 2023 dei campionati provinciali di tennis outdoor, che scatteranno venerdì 1 settembre per concludersi il 17. Una kermesse che non passa mai di moda nonostante quest’anno tagli il traguardo dei 65 anni e che sarà ospitata dal Circolo Equitazione Reggio Emilia, con la collaborazione soprattutto per i primi turni di Circolo Tennis Albinea e Circolo Tennis Reggio Emilia, in un "mutuo soccorso" che già da alcuni anni è rodato.

Ventuno i tabelloni al momento previsti dagli organizzatori, col direttore di gara che sarà Alessandro Tosi, direttore del CERE, e il giudice arbitro Pierluigi Celeste: 8 saranno i titoli a livello giovanile da assegnare, dall’Under 10 all’Under 16, 2 quelli veterani, senza dimenticare i 2 riservati ai non classificati e i 5 open.

Il maggior numero dei partecipanti, come sempre, si dirotterà sui tabelloni di quarta categoria: a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni il singolare maschile conta già 80 iscritti e non è difficile ipotizzare che il numero totale dei partecipanti si avvicini e superi i circa 400 del 2022. Per chi non avesse ancora confermato la propria presenza, la scadenza sul portale MyFit è per le ore 12 del 30 agosto, tranne che per le categorie giovanili, dove si andrà avanti fino al 6 settembre.

Lo scorso anno la manifestazione vide il Circolo Tennis Reggio Emilia, padrone di casa, far incetta di titoli: su 20 assegnati, infatti, ben 10,5 (un doppio era a metà tra CT Reggio e CT Tricolore) furono appannaggio del club con sede a Canali, tra cui l’Open femminile vinto da Giulia Guidetti e quelli di doppio con Riccardo Bartoli-Riccardo Sansone e la stessa Guidetti in coppia con Alessia Morgotti.

Il tabellone Open maschile, invece, vide una finale tutta albinetana, con Federico Cantoni vittorioso al super tie-break del terzo set contro il compagno di circolo Leonardo Tagliavini.