Campioni e studenti

La sede del Cus More di Modena ha ospitato ieri la cerimonia di consegna dei premi USE - Unimore Sport Excellence, assegnati ogni anno a studenti aderenti al programma Use che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni nazionali o internazionali. Otto in tutto i riconoscimenti: quattro Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, due Premi di Studio Luciano Landi, un Premio ICT Group e un Premio Sau Group.

Il Premio Mattia Dall’Aglio, istituito nell’Anno Accademico 201718 per volontà della famiglia in memoria dello studente atleta Mattia Dall’Aglio deceduto nell’agosto 2017, è stato consegnato a Giulia Ascione, (corso di laurea in Digital Marketing) giocatrice di hockey prato con il team Città del Tricolore, Ilaria Brugnoli, (Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti) campionessa di paraduathlon e paratriathlon, Lucia Cantergiani, (Biotecnologie) eptathleta della Self Atletica e Alessandro Pezzi, (Ingegneria Gestionale) giocatore della Pallamano Secchia Rubiera. Premio Luciano Landi ai bolognesi Beatrice Nannetti e Leonardo Rigo; Premio di Studio ICT a Luca Pagnani (Ingegneria Gestionale) giocatore del Valorugby; Premio Sau Group al modenese Demetrio Soli.