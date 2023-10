Canossa e Torre al vertice Arbor punita dalla Sampolese

C’è una coppia al vertice del campionato di DR2 dopo la 3^ giornata. Le Gazze Canossa (6) passano con autorità nel big match di Luzzara (4) col punteggio di 79-60 e restano a braccetto con la Berrutiplastics Torre (6), che regola 67-43 in casa la malcapitata Go Basket (4). Tanti i colpi esterni, tra cui il netto 69-37 della Sampolese (4) con l’Arbor (0) o l’80-57 della Saturno Guastalla (2) a Correggio (0); la Bibbianese (4) conquista la seconda vittoria stagionale sul parquet della Heron Bagnolo (2) col punteggio di 72-68, mentre a Gualtieri fa festa l’LG Competition Castelnovo Monti (4), che batte 64-58 le Aquile (2). Successo interno, invece, per il Gelso (4) che "mata" 75-65 la Radio Bruno Campagnola (2). Nel girone A primo hurrà per Sant’Ilario (2), che vince 73-71 in casa con la Castellana (0); nel girone C, invece, terzo stop di fila per la matricola Castellarano (0), piegata 62-51 dagli Hornets Bologna (4).