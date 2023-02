Canotta speciale nel derby con la Virtus

Il derby della via Emilia con la Virtus Bologna vedrà la Pallacanestro Reggiana scendere in campo con una canotta speciale. In occasione della sfida interna contro la squadra di coach Scariolo - in programma domenica 12 febbraio alle 18 - i ragazzi di Sakota indosseranno infatti le divise speciali ‘Unahotels Edition’ disegnate appositamente da Macron (tonalità blu scuro con bordo e fascia laterale biancorossa) per celebrare la giornata interamente dedicata al main sponsor del team. Le canotte sono in vendita allo ‘Store’ di piazza Prampolini e lo saranno anche nell’apposito ‘corner shop’ installato all’interno del palazzetto il giorno della gara. Nel frattempo è già attiva la prevendita, con i biglietti che potranno essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutte le ricevitorie autorizzate oppure, come di consueto, nella sede di via Martiri della Bettola (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19), allo ‘Store’ oppure ai botteghini di via Guasco che in questa occasione saranno aperti a partire dalle 16,45.

f.p