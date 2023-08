Canovi e Azzali approdano al Jolly

Duplice innesto per il Basket Jolly, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Divisione Regionale 1, l’ex Serie D. Al club cittadino arriva in primis Andrea Canovi, che dopo due stagioni trascorse in C Silver coi colori di Correggio e Scandiano ritrova la società che lo ha cresciuto nel vivaio, dal minibasket fino all’Under 20. Il secondo volto nuovo, e anche in questo caso si tratta di un déjà vu, è quello di Giacomo Azzali: ala classe 2001, vanta esperienze nei campionati senior con le maglie di Rebasket, Arbor e, nell’ultimo torneo, Cavriago, proprio in Serie D, con uno score di 8,8 punti di media. Scendendo in Divisione Regionale 2, tante conferme agli Eagles Luzzara, affidati ancora a Sandro Iori: nella Bassa resteranno Lorenzo Carpi (13,4 punti di media nell’ultimo torneo), oltre a Gianni Magnanini e Salvatore Vezzani; tra gli altri rimarranno anche Luis Pellegrini e Gaetano Capuozzo, mentre il volto nuovo è Tommaso Foderà (Virtus Mantova).