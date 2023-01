Cantagalli: "Lagonegro ha un gioco simile al nostro, sarà gara intensa con scambi lunghi"

Trasferta lucana per la Conad, che inizia il proprio 2023 dal match delle 18 contro la Cave del Sole Lagonegro, tappa fondamentale per continuare la corsa verso i playoff. Dopo un girone d’andata in altalena, complici anche i tanti infortuni soprattutto nel reparto centrali, la squadra giallo-rossa si è riportata all’ottavo posto della graduatoria grazie al 3-1 post-natalizio col fanalino di coda Motta di Livenza, a braccetto con Cuneo e Brescia: contro la penultima della classe, battuta 3-0 al PalaBigi nella sfida d’andata, è fondamentale trovare continuità, anche se i padroni di casa hanno ottenuto ben 12 dei loro 15 punti davanti al pubblico amico. L’equilibrio, in questo momento, sembra regnare sovrano nella parte di destra della classifica di Serie A2: tra ottavo e tredicesimo posto, quelli occupati per l’appunto dalle due rivali di giornata, ci sono la bellezza di 6 squadre con 5 soli punti di scarto.

Pericolo Wagner. "Lagonegro ha un gioco simile al nostro, sarà un match intenso con scambi lunghi. I loro atleti più pericolosi? Dico Wagner e Panciocco, dobbiamo cercare di limitarli" spiega Diego Cantagalli, opposto della Conad, che identifica nel pari ruolo brasiliano, affrontato lo scorso anno nelle tante sfide con Cuneo, e nello schiacciatore romano i due pericoli numeri uno per la difesa reggiana. "Dopo la vittoria con Motta di Livenza il morale è sicuramente alto. A dire la verità, anche nei momenti difficili di qualche settimana fa, siamo sempre stati concentrati e abbiamo cercato di mantenere la mente sgombra, credo sia l’unica strada per continuare a risalire" è il pensiero del libero della Conad, Ernesto Torchia. In cabina di regia, nelle fila lucane, gioca Izzo, mentre al centro ci sono Biasotto e Bonola; il libero è il classe 2002 El Moudden, mentre a completare il reparto delle bande sono il belga Lecat e Armenante: "In questa seconda metà di campionato, a partire dal match con la Conad, dobbiamo mettere in cascina più punti possibili, ne abbiamo bisogno per centrare la salvezza" spiega quest’ultimo, alla terza stagione in Basilicata. Si gioca al Pala Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza), direzione di gara affidata alla coppia Gasparro-Grassia.

d.r.