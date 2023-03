Capolavoro dell’OR Reggio Emilia: la Coppa Italia di Serie B si colora di granata

CIOLI ARICCIA

2

OR REGGIO EMILIA

6

CIOLI ARICCIA: Tomaino, Quagliarini, Bertolini, Papù, Vizonan; Cioli, Aversa, Marino, Popa, Iacobucci, Teruya, Battisti. All. Rosinha.

OR REGGIO EMILIA: Guennounna, Giardino, Arduini, Mazzariol, Ruggiero; Khelifa, Layco, Halitjaha V., Edinho Caffarri, Halitjaha F., Aquilini. All. Margini.

Arbitri: Ottaviani di Trieste e Fonti di Caltanissetta (Crono: Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti: pt 5’27“ Halitjaha F. (OR), 11’21“ Ruggiero (OR); st 9’28“ Ruggiero (OR), 11’29“ Popa (C), 12’52“ Ruggiero (OR), 13’41“ Vizonan (C), 14’33“ e 19’40“ Mazzariol (OR).

Note: ammoniti Quagliarini, Tomaino, Papù, Bertolini, Halitjaha V., Halitjaha F., Arduini.

Il cielo sopra Porto San Giorgio si tinge di granata. L’OR Reggio Emilia alza al cielo la Coppa Italia di Serie B al termine di una tre giorni indimenticabile, dominando la finale contro una Cioli Ariccia che partiva favorita, arrivando nelle Marche ancora imbattuta in stagione.

I laziali, tuttavia, non avevano fatto i conti col carattere della formazione di Margini, che ha letteralmente dominato la contesa, affrontando a viso aperto i forti avversari senza praticamente mai andare in affanno. Al resto hanno pensato il tris di Ruggiero, che ha scelto proprio il match decisivo per lasciare il segno, e la doppietta dello scatenato Mazzariol.

Ad aprire le marcature di una finale quasi a senso unico è stato Fation Halitjaha, che salta netto il diretto avversario e insacca con uno splendido lob beffando Tomaino in uscita.

Ruggiero si iscrive al tabellino dei marcatori con un’altra splendida marcatura, sorprendendo il numero 1 avversario con una conclusione dalla propria metà campo, per poi fare tris nella ripresa riprendendo una sua conclusione respinta dal palo.

Ariccia replica con Popa, che accorcia da centro area dopo aver schierato il portiere di movimento; l’OR soffre giusto una manciata di secondi, prima che una rimessa laterale di Mazzariol trovi pronto Ruggiero per la tripletta personale.

Vizonan trova la seconda rete avversaria di giornata su tiro libero, ma è solo un fuoco di paglia, perché Mazzariol trova la doppietta che fa esplodere il pubblico di fede granata e riporta a Reggio un trofeo che mancava da 14 anni, quando a sollevare la Coppa fu la BiTecnology Reggiana.

d.r.