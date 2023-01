"Capone con la Serie C non c’entra proprio nulla"

di Giuseppe Marotta

Tra quelli che conoscono bene Christian Capone, nuovo arrivato in casa Reggiana, c’è sicuramente Massimo Oddo, 46 anni (figlio di Francesco che allenó la Reggiana in A nel 1996-97 subentrando a Mircea Lucescu e per 8 partite nella successiva B), che ha avuto il giocatore a Perugia e Pescara.

Con gli umbri (il diesse era Roberto Goretti) l’avventura fu divisa in due parti: lavorarono insieme dal 13 luglio 2019 al 4 gennaio 2020, quando Serse Cosmi sostituì Oddo. In estate, quando la Serie B riprese dopo lo stop per il Covid, Oddo venne richiamato: ai playout, però, arrivò la retrocessione con la sconfitta col Pescara. Ed è in Abruzzo che il mister e Capone si ritrovarono nella stagione successiva: dal 24 settembre al 20 novembre, poi l’esonero (Roberto Breda e Gianluca Grassadonia non evitarono la retrocessione). Non deve essere facile stupire l’ex difensore, considerando che Oddo ha giocato con tanti fuoriclasse: campione del mondo nel 2006, in carriera ha giocato 513 partite con club professionisti (37 reti), e 34 gare (1 gol) in Nazionale. Oltre al Mondiale, la ricca bacheca contiene Champions, Scudetto, Supercoppa europea, Supercoppa italiana e Mondiale per club col Milan, e la Coppa Italia con la Lazio.

Eppure Capone ha lasciato qualcosa al mister pescarese.

Massimo Oddo, cosa di preciso?

"Parliamo di un giocatore di talento, e ancora non lo abbiamo visto tutto. Ci si augura che possa esplodere definitivamente perché ha qualità da Serie A".

Quindi in C farà la differenza.

"A livello tecnico non c’è dubbio, non c’entra nulla con la terza serie, che gli sta molto stretta. Certo nel calcio ci sono altre componenti, e lui dovrà dimostrare a tutti che è di categoria superiore. Ha tutto per farlo".

A chi lo paragonerebbe?

"Mi ricorda tantissimo Gianluca Caprari del Monza. È un’ala sinistra che ama rientrare sul destro per andare al tiro o per cercare l’imbucata o la giocata dentro al campo".

Caratterialmente che ricordo ha di Capone?

"Un ragazzo introverso: ecco, forse la pecca è quella, in campo serve un po’ di cattiveria in più. Ha comunque 23 anni, dipende solo da lui perché i mezzi non mancano".

Trascinerà la Reggiana in B?

"Difficile da dire. La C è complicata, credo che lì davanti ci siano quelle che un po’ tutti si aspettavano. La Reggiana sembra avere qualcosa in più, ma in C ci sono talmente tante insidie che sarà lotta fino alla fine".

Le piace Aimo Diana come allenatore?

"Ha dimostrato di avere competenze e ha fatto ottime cose sia l’anno scorso che in questa prima parte di stagione. Mi ricorda la mia ultima esperienza al Padova, con una differenza …".

Che lei non proseguì l’avventura dopo la finale playoff persa col Palermo.

"Il Modena fu un pelo superiore alla Reggiana, e lo stesso capitò a noi. Non bastarono 85 punti, il Sudtirol ne fece 90. Però sono contento che ci siano società come la Reggiana: non ha guardato soltanto al risultato finale, ma ha dato valore al percorso, cercando la continuità".

Lei aspetta una chiamata (in carriera ha guidato anche Udinese e Crotone)?

"Certo. Noi allenatori dobbiamo sempre stare sul pezzo, io sono pronto".