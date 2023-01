Capone, pronto a giocare "Se domenica Diana vuole..."

di Francesco Pioppi

Christian Capone è già stato inserito nel motore granata. L’esterno offensivo classe 1999 è arrivato in città e ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, pronto per scendere in campo domenica contro il Siena se sarà necessario. Ha trascorso la prima parte di questa stagione al Sudtirol (in Serie B), ma il giocatore è stato girato in prestito alla Reggiana dall’Atalanta che ne detiene il cartellino. "Sono felice di essere arrivato in questo club di grande tradizione - queste le sue prime parole dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio -, sono a posto fisicamente e sono pronto per scendere in campo già domenica se il mister lo riterrà opportuno. Tutti sanno che la Reggiana è una società importante e che ambisce sempre a vincere, quest’anno la squadra sta facendo molto bene e spero di poter dare una mano in più a raggiungere l’obiettivo di tutti, che è quello di tornare in Serie B".

La sua posizione preferita è sulla parte alta della fascia sinistra, zona da cui ama anche accentrarsi per sfruttare il piede con cui calcia meglio (il destro). Si muove, in pratica, come Marco Rosafio (mancino), ma sulla ‘mattonella’ opposta. Fornirà a mister Diana un’opzione in più sul fronte d’attacco oppure - ma solo in caso di emergenza o in particolari situazioni tattiche - anche sull’esterno sinistro dove, oltre a Guiebre, al momento resta solo Manuel Nicoletti che però è alle prese con un lungo iter riabilitativo.

Per questo motivo il direttore sportivo Roberto Goretti tiene comunque i radar accesi sempre su questa corsia, dove potrebbe fare comodo anche un giocatore con caratteristiche più di contenimento rispetto a quelle di Abdoul Guiebre. Il dirigente da qui al 31 gennaio dovrà poi finalizzare anche un paio di operazioni in uscita. Oltre al giovane Denis Chiesa (fin qui utilizzato solo in Coppa e mai inserito in lista per il campionato) potrebbe partire anche Daniele Sciaudone a cui a giugno scadrà il contratto. Sul veterano granata che proprio all’inizio di questa stagione ha superato il traguardo delle 500 presenze tra i professionisti, hanno preso informazioni la FeralpiSalò, la Pro Vercelli e il Taranto, anche se il giocatore preferirebbe restare al nord e possibilmente non troppo lontano da Bergamo, dove vive la famiglia.

Da monitorare anche la situazione che riguarda Andrea Hristov, con il difensore bulgaro che fin qui - complice il problema al ginocchio - ha trovato pochissimo spazio e vorrebbe aumentare il suo minutaggio. Idem dicasi per Martin Turk che, arrivato in prestito dal Parma per giocare con continuità, ha visto il suo impiego ridursi al lumicino per fare spazio a Giacomo Venturi. Vedremo se il portiere sloveno saluterà la truppa granata per andare a fare esperienza altrove, ma la Reggiana da questo punto di vista è super coperta dall’ottimo Matteo Voltolini che si è sempre fatto trovare all’altezza della situazione quando è stato chiamato in causa e lavora con grande dedizione per migliorarsi.