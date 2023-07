"Cara Reggiana, dopo 30 anni non più granata se ci sarà un condannato per stupro di gruppo"

(...) So benissimo che ogni individuo è innocente fino a sentenza definitiva. Ma so anche, e basta leggere i commenti beceri di molti nostri tifosi, che la donna che lo ha accusato è già stata messa sul banco degli imputati. Più dello stesso Portanova. Viviamo in un paese che non è a misura di donne, con una magistratura che ancora emette sentenze che riconoscono attenuanti ad assassini perché “innamorati” di donne “disinibite”. Quindi, credo davvero che non fosse affatto opportuno scegliere la strada del cinismo sportivo. Pur di avere ad un prezzo stracciato un buon giocatore a centrocampo, la Reggiana ha scelto di fregarsene della sensibilità di tutti quei tifosi che in questi giorni hanno espresso contrarietà all’arrivo in granata di Portanova. Inoltre, che sia un buon giocatore è tutto da dimostrare. È fermo da mesi e avrà la testa concentrata sul suo processo.

Era stato sospeso Voltolini per aver fatto sesso consensuale in un bagno pubblico di un locale mentre viene ingaggiato un condannato. Sono amareggiata e disgustata dalla squadra che ha sempre rappresentato un vanto.

Per questo scrivo alla società per chiedere ufficialmente la restituzione del mio abbonamento per la stagione 202324. A queste condizioni non mi è possibile venire allo stadio ad incitare i vostri colori. Soprattutto, non mi è più possibile a scuola tifare i vostri colori. Il granata non sarà più il mio colore finché sarà vestito da Portanova. E soprattutto, eviterò tutti gli sponsor che hanno in silenzio acconsentito al suo arrivo, a partire da Conad e Immergas. Rimango in attesa di sapere come avere la restituzione dei soldi dell’abbonamento. In nessun caso intendo, con i miei soldi, pagare lo stipendio di un condannato in primo grado per stupro di gruppo.

Liusca Boni