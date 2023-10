"Caro Langston, tu vinci lo scudetto e io ti regalo questa Morini"

Una promessa che è anche un auspicio; forse molto alto ma, come recita il noto adagio, mai mettere limiti alla provvidenza… A margine della serata organizzata mercoledi da Nicole Ferrarini, per ricordare la madre Graziella Azzolini, moglie dell’ex presidente della Reggiana Luciano, scomparsa nel 2019, Graziano Sassi patron della Gs Brands e socio proprietario della Pallacanestro Reggiana, si è aggiudicato, all’asta benefica, una moto Morini d’epoca. Il punto è che l’imprenditore scandianese, accompagnato dall’alfiere biancorosso Langston Galloway (nell’ambito della stessa asta era infatti in palio anche una cena in compagnia di due cestisti Unahotels e un biglietto per assistere in 1^ fila al match contro Treviso) si è sbilanciato promettendo: "Se dovessimo vincere lo scudetto regalerò a Galloway questa moto".

Considerando il sorriso con cui l’esterno americano ha cavalcato la due ruote d’epoca, c’è da supporre che farà davvero di tutto per accontentare Sassi. Conquistare il tricolore è probabilmente un obiettivo che resterà nella sfera dei sogni: ma arrivare ai playoff e, prima, approdare alla Final Eight di Coppa Italia sarebbe un bel successo.

Così come è un successo, sia pure dal punto di vista commerciale, il rinnovo della partnership con il gruppo Speroni, leader a livello internazionale nel settore elettropompe, che si conferma sponsor storico del sodalizio biancorosso.

g.g.

Nella foto: Sassi

e Galloway