Carpineti in finale stende Novellara con una doppietta di Barbieri

Prosegue l’avventura negli spareggi del Carpineti. Il team di mister Montermini (foto) si aggiudica (3-1) la finale play-off del girone D di Seconda categoria contro il Novellara e ora affronterà domenica prossima la finalissima nella fase regionale contro una delle altre vincenti degli altri raggruppamenti. L’abbinamento verrà sorteggiato mercoledì e la gara verrà disputata in campo neutro per stilare una graduatorie in ottica di un eventuale ripescaggio in Prima categoria.

Nella prima frazione un fraseggio fra Tagliani e Barbieri procura un penalty imbucato dallo specialista Mazza, cui risponde l’ospite Catellani. Decisiva, dopo il riposo, una doppietta di Barbieri arrivata al termine di altrettante azioni manovrate che conferma il trend positivo dei biancazzurri.

Si ferma la corsa del Roteglia che nella finale del girone E vinto dallo Rubierese si arrende sul campo dell’Ubertsetto, vittorioso per 2-0.

Nel ritorno dei play-out, accarezza la salvezza il Puianello che, dopo il ko all’inglese dell’andata, sblocca il parziale contro lo Sporting Cavriago grazie al rigore di Mbaye e sfiora il raddoppio con l’altro attaccante Albertini che si fa rimontare da un difensore. I cavriaghesi impattano però il parziale prima del riposo con Zaccone e nella ripresa controllano il match, condannando così gli ospiti al ritorno immediato in Terza categoria, dopo l’hurrà negli spareggi della scorsa stagione.