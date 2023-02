Carpineti non fa festa

Nel recupero del girone D di Seconda categoria il Carpineti non va oltre il pareggio: con la Campeginese finisce 2-2. Gli appenninici ora sono secondi da soli (4 risultati utili di fila) con 35 punti: sempre distante la capolista FalkGalileo a quota 46. La partita: il rammarico del Carpineti è ampio se consideriamo che era passato in vantaggio con Zannoni al 12’, e aveva anche raddoppiato con Guidetti al 33’ (proprio Guidetti è il capocannoniere del girone con 13 centri, insegue il compagno Zannoni che ne ha fatti 11 come Giberti dell’Atletico Bibbiano Canossa). La Campeginese (che si prende un buon punto dopo due sconfitte di fila e sale 19 punti, +8 sulla zona playout) non ci sta e la riprende nel secondo tempo con Capi al 62’ e con Saliou all’ultimo secondo (minuto 95).

Nel recupero di Terza, invece, esulta in rimonta il Fosdondo, che rispetta i pronostici e supera per 2-1 il Fogliano. II Fosdondo (doppietta di De Rosa) ora è terzo con 34 punti, mentre il Fogliano (gol di Tabacco) resta a 20 punti. Rinviate ancora per campi innevati Collagna-RamisetoLigonchio, Felina-Invicta Gavasseto e Vetto-Rapid Viadana. La data buona potrebbe essere mercoledì 15 febbraio.

g.m.