"Carriera danneggiata da quell’episodio"

di Gabriele Gallo

"Quell’episodio ha influenzato la mia carriera in Europa nelle stagioni successive. Credo abbia danneggiato la mia reputazione e penso che, dopo, il mio carattere sia stato messo in dubbio da molte squadre italiane ed europee".

Edgar Sosa, funambolo Usa di passaporto dominicano, tra i protagonisti della vittoria della Dinamo Sassari nella finale scudetto del 2015 contro la Pallacanestro Reggiana, adesso gioca in Iraq, ma nel raccontare la sua vita sulle rive dell’Eufrate è tornato, a seguito di una intervista al sito web Basket Universo, sull’episodio simbolo della decisiva gara 7, giocata la sera del 26 giugno.

Il fattaccio a 50 secondi dalla fine del terzo quarto, con l’allora Grissin Bon in vantaggio 49-45: dopo che gli era stato sanzionato un fallo, Sosa venne alle mani con Federico Zanni, imprenditore e tifosissimo della Pallacanestro Reggiana. Il supporter reggiano urlò ’meriti il fallo tecnico’ al giocatore, che uscì dal campo e andò incontro a Zanni. Il quale prese la faccia di Sosa tra le mani. Il giocatore a sua volte le tolse con una manata e solo per l’intervento di arbitri e compagni di squadra, la lite non degenerò ulteriormente. Lo scontro costò a Sosa un fallo tecnico e a Zanni l’immediato allontanamento dal parterre.

In molti anche a distanza di quasi sette anni restano convinti che quell’episodio abbia influito, e non poco, sul successivo andamento della contesa, specie dal punto di vista emotivo. Al riguardo la prova del nove non l’avremo mai, ma di sicuro Zanni mai avrebbe dovuto, nemmeno con intento bonario (come lui disse all’epoca) mettere le mani addosso a un giocatore.

Sosa, tornando sul litigio con Zanni, nell’intervista ha poi aggiunto: "Molte persone hanno iniziato a pensare che fossi una cattiva persona solo perché mi ero difeso. Cose del genere non dovrebbero accadere in una partita di basket. Ma io avevo solo tolto le mani di quell’uomo dalla mia faccia. Chiunque altro avrebbe fatto di peggio. Dopo qualche anno - ha proseguito l’atleta newyorchese - mentre giocavo a Caserta, quando arrivai a Reggio trovai lo stesso uomo che mi stava aspettando. Si scusò per il suo comportamento e mi chiese una foto. Credo volesse solo provare alla gente che fosse tutto sistemato. Ho comunque accettato di fare la foto per non mancare di rispetto e perché ormai erano passati un paio di anni dall’accaduto e non mi importava più. Non perché mi andasse bene ciò che aveva fatto".