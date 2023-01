Casalgrande, derby da non fallire

Vikings Rubiera (4) in Sardegna per guarire dal mal di trasferta. La formazione rosso-blu, reduce dalla sconfitta infrasettimanale nel recupero di Cassano Magnago, torna in campo alle 18,30 al PalaSantoru contro la Raimond Sassari (17), una delle grandi deluse di questa prima parte di stagione di Serie A Gold.

Per provare ad accorciare le distanze sulle rivali per la salvezza diretta, che oggi appaiono irraggiungibili, serve una prova sorprendente.

Out Davide Bartoli, squalificato per cinque turni dal giudice sportivo, e anche il tecnico Luca Galluccio, fermato per una gara.

La classifica:Brixen 29; Conversano 23; Merano 22; Fasano 21; Bozen 20; Pressano 19; Raimond Sassari 17; Cassano Magnago 15; Albatro Siracusa 13; Fondi 10; Carpi e Campus Italia 5; Vikings Rubiera 4 (-5); Romagna 2.

In A1 femminile derby esterno da non fallire per la Casalgrande Padana (12), in campo alle 17,30 nella seconda giornata di ritorno sul campo della Securfox Ariosto Ferrara (10).

Dopo la sconfitta interna con Salerno, il vantaggio delle bianco-rosse sulla zona playout si è ridotto a 2 sole lunghezze e, contro una diretta rivale, non si può fallire l’appuntamento con la vittoria.

"All’andata abbiamo vinto nettamente ma questo ha un valore piuttosto relativo. Sappiamo comunque di avere a disposizione un solo risultato" spiega la pivot Alessia Artoni.