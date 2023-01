Casalgrande, festa a 4 secondi dalla fine

Ritrova il sorriso la Real Casalgrandese (13), che si impone 4-3 al PalaKeope nella seconda giornata di ritorno di Serie B regolando al termine di 40’ pazzi la Vigor Fucecchio (14). I ceramici, che erano reduci da cinque sconfitte consecutive, approcciano meglio il match e vanno avanti 2-0 con Giordano e Checa, ma nella ripresa due disattenzioni difensive costano il pareggio; Raiola firma il 3-2, Fucecchio impatta a 1’ dalla fine con il portiere di movimento prima del gol del successo firmato quando sul cronometro mancano 4 soli secondi da Ortiz.

Tutto facile, invece, per la capolista OR Reggio Emilia (42) nella sfida testa a coda del girone: a Bordighera (0), contro il fanalino di coda del torneo, il protagonista è il solito Ruggiero. Il capocannoniere del torneo segna un pokerissimo, prima della doppietta di Arduini che vale il 7-1 finale. Peraltro, con le sconfitte di BFC e Sangiovannese, i granata allungano e ora hanno 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza.

In C1 riparte Bagnolo (31), che supera 4-2 in casa il Santa Sofia (0) e torna a +6 su Forlì, sconfitto a Sassuolo; in C2, invece, colpo grosso del Futsal Guastalla (13), che piega 3-1 la capolista Equipo Crevalcore (19).