Casalgrande in finale

Piovono sorprese nelle Final Four di Serie B maschile, in corso di svolgimento a Rubiera. Alle 18,30, infatti, la finale che regala un posto nella A Bronze 202324 vedrà di fronte Modula Casalgrande e Carpi, ovvero terza e quarta classificata al termine della regular season: le due formazioni hanno sconfitto in semifinale le favorite Marconi Jumpers Castelnovo Sotto e Pallamano Secchia, con quest’ultima che non è riuscita a sfruttare il fattore campo favorevole.

Casalgrande – La Modula, arrivata ai playoff dopo una lunga rincorsa, si è presentata al PalaBursi in gran forma e contro Castelnovo Sotto lo ha dimostrato: avanti 14-10 alla fine del primo tempo, i ceramici non hanno mollato la presa fino alla fine, imponendosi 24-21 con 7 reti di Lenzotti e 5 di Lamberti; dall’altra parte, tra gli uomini di Dardi, non bastano i 7 centri di Mainini ed i 6 di Della Noce per evitare l’eliminazione.

Rubiera – Nella seconda semifinale, un altro risultato inatteso: l’eterno duello Rubiera-Carpi, dopo i playout di A Gold, sorride stavolta ai modenesi, che eliminano la prima della classe con un netto 32-24. "Avrei preferito incontrare Rubiera – spiega Corradini, tecnico di Casalgrande – perché Carpi schiererà diversi atleti della prima squadra e la reputo un avversario più ostico. Ad ogni modo, quando si arriva a questi punti non è il caso di fare troppe preferenze. L’ultimo atto dei playoff è sempre denso di ostacoli, qualsiasi sia il nome della formazione da fronteggiare".

La finale – Oggi, come detto, spazio alla gara che assegna il titolo regionale e la promozione per il piano superiore. Anche la squadra che uscirà sconfitta, tuttavia, potrà ancora sperare nel pass per la A Bronze: per la seconda della classe, infatti, è previsto uno spareggio contro il Cus Sassari, vincitore del girone sardo.