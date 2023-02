Casalgrande ospita Teramo Vikings sfida i big

Trasferta sul campo dei campioni d’Italia per i Vikings Rubiera (6). Archiviata la bella vittoria interna sul Romagna ed in attesa che la federazione recepisca il verdetto del Coni e assegni ai rosso-blu la vittoria a tavolino con Siracusa oltre a restituire i 5 punti di penalizzazione, Pereira e compagni giocano alle 19 a Conversano (31), contro la seconda forza del torneo. A dicembre arrivò una splendida impresa (28-24), da capire se i Vikings sono in grado di svoltare anche lontano dal PalaBursi.

Gara interna da non fallire per la Casalgrande Padana (14), che ad oggi eviterebbe i playout di A1 femminile solo per i migliori scontri diretti con Ferrara: al PalaKeope, alle 18,30, il fanalino Teramo (2), che ha una sola vittoria all’attivo, Furlanetto e compagne hanno necessità di dimenticare il pesante ko rimediato in Sicilia con Erice.