Casalgrande Padana: il 2023 inizia contro una big Al Palakeope oggi arriva la pluridecorata Salerno

Comincia dal PalaKeope la seconda parte di stagione della Casalgrande Padana (12), che alle 18,30 ospita la pluridecorata Jomi Salerno (19), seconda della classe, nella prima giornata di ritorno di Serie A1 femminile. Al cospetto di un’avversaria di alto rango, fresca vincitrice della Supercoppa contro Brixen, la squadra di Agazzani è ad un bivio, trovandosi al sesto posto della graduatoria a 3 punti dalla zona playoff e ad altrettanti da quella playout: se le bianco-rosse vogliono puntare ad un 2023 da protagoniste, l’occasione è ghiotta per provare a compiere l’impresa, anche se visto il valore delle avversarie (vittoriose 33-22 all’andata) non sarà affatto facile.

"Finora avremmo potuto far meglio - spiega il portiere italo-argentino Nadia Ayelen Bordon, ex di turno avendo vinto in Campania due scudetti ed una Coppa Italia – perché nonostante i 12 punti ci soddisfino abbiamo perso due gare interne con Prato e Padova che bruciano parecchio, incappando in due passaggi a vuoto. Inutile rimuginarci sopra, per fortuna la sosta è arrivata al momento giusto e dobbiamo pensare a ciò che ci attende da qui in avanti". Salerno ha un organico di prim’ordine: "Per me sarà una gara particolare e non potrebbe essere altrimenti, ma dobbiamo affrontare tutte le squadre alla stessa maniera, con tenacia e fiducia nei propri mezzi". Nelle fila casalgrandesi sarà assente la lungodegente Nahomi Marquez Jabique, out per l’infortunio al ginocchio rimediato nel novembre scorso.