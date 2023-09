Casalgrande Padana, rodaggio ok "Pronte per il campionato"

Casalgrande Padana sugli scudi nell’ultimo collaudo prima dell’avvio del campionato di Serie A1 femminile. Le biancorosse si sono aggiudicate il triangolare amichevole disputato al PalaKeope, regolando dapprima la matricola Venplast Dossobuono col punteggio di 35-28, per poi superare più nettamente Cassano Magnago (che in precedenza aveva sconfitto 32-15 le venete) per 31-22.

Le buone notizie, per le ceramiche, rispondono principalmente alla presenza in campo della cubana Nahomi Marquez Jabique, reduce dall’infortunio al ginocchio, che appare dunque pronta per il debutto ufficiale in programma sabato in casa con Sassari; ancora assente, invece, Marianna Orlandi, che rientrerà solo nell’anno nuovo.

"Ho ricevuto ottime indicazioni, su cui lavorare con rinnovata convinzione per prepararci al meglio al debutto in campionato", spiega Marco Agazzani, confermato sulla panchina di Casalgrande.