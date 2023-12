Casalgrande Padana vede la meta. Nel Veronese col morale alle stelle

Impegno esterno per la Casalgrande Padana (11), di scena alle 18 nella trasferta veronese di Dossobuono (6) valida per la decima giornata di Serie A1 femminile, che chiude il girone d’andata. Il momento della formazione ceramica è più che positivo e la vittoria interna dell’ultima giornata col Cellini Padova ha permesso a Furlanetto e compagne di restare in scia al treno playoff, dal momento che la quarta piazza, occupata in coabitazione da Erice e Pontinia, dista 2 sole lunghezze. In un match dal pronostico favorevole, anche se non può essere sottovalutato il desiderio delle padrone di casa di avvicinare la salvezza diretta, è fondamentale non perdere colpi, per andare alla pausa natalizia col pieno di morale. Nelle fila venete occhio a Zanette, sesta nella classificata marcatori con 53 centri all’attivo. In A Bronze maschile, alle 17, i Marconi Jumpers (4) fanno visita a Follonica (4); alle 18,30, invece, la Modula Casalgrande (6) ospita Tavarnelle (4).