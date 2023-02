Casalgrande Padana: via alle Final Eight di Coppa L’obbiettivo è sfatare il tabù dei quarti

Comincia alle 18 l’avventura della Casalgrande Padana nelle Final Eight di Coppa Italia. A Rimini le ragazze di Agazzani provano a sfatare il tabù dei quarti nella sfida con Erice: mai, infatti, nel corso della loro storia la formazione ceramica è riuscita ad entrare tra le prime 4 della manifestazione. L’ostacolo non è certamente di poco conto: il team siciliano, che ha in Mrkikj l’atleta più pericolosa, è quarto in classifica in campionato a -1 dal podio e vanta la difesa meno battuta dell’intera Serie A con 22 reti subite per gara; nell’unico precedente stagionale, tuttavia, Casalgrande ha vinto 32-26. Chi vince domani gioca contro Salerno (battuta Ferrara 42-24); finale domenica.