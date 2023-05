Casalgrande, una sfida che vale i playoff

È il PalaKeope il campo caldo dell’ultimo turno di regular season di Serie B maschile, con la sfida delle 18,30 tra Modula Casalgrande (35) e Romagna (30) che può valere per i padroni di casa l’approdo ai playoff. Dopo aver interrotto la lunga striscia positiva sabato scorso col Carpine, infatti, gli uomini di Corradini hanno mantenuto il terzo posto in classifica, ma devono mettere alle spalle almeno due tra il già citato Carpine, la Tecnocem San Lazzaro e il Carpi, che inseguono ad una sola lunghezza: con un successo sono certi del pass per le Final Four, viceversa occorrerà attendere i risultati degli altri campi.

La capolista Secchia Rubiera (41), che ospiterà le finali il prossimo fine settimana, conclude le proprie fatiche sul campo del Rapid Nonantola (16), mentre a Castellarano lo Sportinsieme (6), penultimo a +1 sul Ferrara United riceve nel derby reggiano di giornata i Marco Jumpers Castelnovo Sotto (38), già certi del secondo posto per via degli scontri diretti favorevoli con la Modula.