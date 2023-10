Caso Portanova, interviene il presidente: "I giocatori non devono essere un modello"

"Non parlavo da un po’ di tempo anche per evitare che qualche polemica extracalcistica offuscasse il nostro immenso lavoro, ma dobbiamo sottolineare tutte le cose belle che abbiamo fatto in questi 4 anni: abbiamo ottenuto tutti assieme qualcosa di meraviglioso e adesso dobbiamo difenderlo".

Il presidente Salerno rivendica il diritto alla felicità. La Serie B conquistata ad Olbia, la nascita del nuovo centro sportivo e una squadra con tanti giovani promesse rappresentano una svolta che i tifosi aspettavano da una vita.

Presidente Salerno, per fare l’en plein manca praticamente solo il campo sintetico che però, purtroppo, non sarà pronto in tempi brevi…

"L’amministrazione comunale ci ha detto che lo avremo entro la prossima stagione ed eravamo preparati a questa eventualità. Quando i campi diventeranno molto pesanti chiederemo appoggio ad alcune strutture che ci hanno già ospitato in passato e che ringrazio".

Il nuovo centro sportivo è un fiore all’occhiello, perché non l’avete mai inaugurato?

"Il primo allenamento che abbiamo fatto lì in estate lo immaginavo in modo diverso: il giorno dopo sulle prime pagine dei quotidiani ho visto foto che trattavano altri argomenti, ma del centro sportivo non c’era traccia. Così ci è un po’ passata la voglia di tagliare il nastro, sono sincero…".

Il riferimento è alla vicenda Portanova?

"Reggio è la città della bandiera italiana, dei valori contenuti nella costituzione e l’articolo 27 recita che ogni cittadino è libero fino a sentenza definitiva. Portanova ha il diritto di lavorare come ogni altro lavoratore. Ci dispiace che la nostra scelta crei polemiche, ma noi facciamo calcio: la nostra verità è quella del giudice. I modelli per i giovani devono essere i genitori, la famiglia, il Papa, non crediamo che siano i nostri calciatori. La formazione ai giovani la danno la scuola e i nostri iscritti nei centri sportivi. Rispondo oggi sulla questione, dopo di che fino a sentenza definitiva nessun tesserato granata tornerà su questa vicenda".

Ritiene ci sia stato un accanimento?

"Spero di no, però ho visto come la procura federale si è comportata per il ‘calcioscommesse’ e le condanne, per fatti che sono stati accertati, sono state rieducative e non solo afflittive. Condannare addirittura preventivamente un giocatore mi sembrerebbe strano".

Come sta la società? ?

"Sta bene e siamo contenti anche se abbiamo speso una follia anzi, io ho speso una follia, perché Amadei può permettersi quello che vuole (sorride, ndr). Ho sperato di vedere altri soci entrare, invece li abbiamo visti andare via. Per questo considero ogni sponsor che ci aiuta come un nostro socio".

Si aspettava una risposta maggiore da parte del pubblico?

"No, sono soddisfattissimo. Abbiamo fatto il record di abbonati (6.606, ndr) alla Reggiana per quanto riguarda la Serie B, siamo al quinto posto in categoria e complessivamente davanti ad alcune squadre di A. Ogni partita abbiamo 8-9mila tifosi e li ringrazio, cogliendo anche l’occasione di fare gli auguri al ragazzo che domenica si è ferito con un petardo".

Come giudica il lavoro di Goretti e Nesta?

"Gli vanno fatti i complimenti e a loro aggiungo i loro collaboratori Pizzimenti e Rubinacci. È stata costruita una squadra che noi reputiamo capace di salvarsi, ma senza stare ad ascoltare i gufi che dicono che possiamo arrivare ai playoff. Siamo visti come un modello di valorizzazione dei giovani tra cui spicca Bianco, l’Under più utilizzato della B".

A gennaio potrebbe però arrivare un attaccante?

"C’è ancora tempo, ma non credo anche perché a febbraio Vido dovrebbe essere di nuovo in campo".

Col Venezia la prima gioia in casa.

"Fantastica, ottenuta contro una squadra che andrà in Serie A. La mia testa però è già alla sfida con la Feralpi e l’ho detto ai ragazzi: stiamo attenti perché affronteremo una squadra ostica".

Col Sassuolo avete riallacciato i rapporti.

"I rapporti sono eccellenti non solo per il feeling che c’è con Goretti, ma anche per l’impegno del direttore Cattani e del patron Amadei che ha parlato in prima persona con Carnevali".