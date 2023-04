Cassano condanna il Ct Reggio

CT Reggio messo kappao da Antonio Cassano. L’ex calciatore di Roma, Milan e Inter ha firmato infatti il punto decisivo della sfida che ha visto il circolo cittadino cadere 2-1 in Liguria con il Padel Albaro: ’Fantantonio’, insieme a Gaio, ha superato 6-3, 2-6, 7-5 la coppia Baldi-Mordegan, mentre in precedenza Macinskas-Zanasi aveva portato a casa il primo punto per gli ospiti grazie al 6-2, 6-1 a Levy-Bertocchi, mentre Micagni e Ferrari avevano ceduto (2-6, 7-6, 7-6) a Biggio-Dufour. Con questo risultato il Ct Reggio scivola al terzo posto e per accedere ai playoff dovrà sbancare sabato il campo del fanalino Paradise Beach Roma e sperare che l’Albaro cada con l’imbattuto CT Eur.