Castellarano, salta a sorpresa la panchina di Frigieri. Doppio colpo Bagnolese per risalire: Piras e Bubacar

Un fulmine a ciel sereno: il Castellarano ha deciso di esonerare mister Enrico Frigieri. La decisione è arrivata dopo la sconfitta nei sedicesimi di Coppa "Minetti" di Promozione per 3-1 con lo Sporting Scandiano, e sembra che, in ogni caso, ci fossero già frizioni che stavano portando il mister alle dimissioni. L’andamento degli azulgrana in campionato non è nemmeno negativo: nel girone B di Promozione, sono 15 i punti dopo otto turni, frutto di 4 vittorie, tre sconfitte e un solo kappao, per altro maturato con un Baiso che ha perso soltanto nell’ultimo turno l’imbattibilità. La società si sta muovendo per il sostituto, al momento non trapela nulla.

Altre novità in Eccellenza: la Bagnolese le tenta tutte per risalire (ha un punto dopo otto turni), e ha pescato due profili tra gli svincolati. Si tratta di Marco Piras, centrocampista sardo del ’97: per lui giovanili del Cagliari, poi D ed Eccellenza tra Sardegna, Lombardia, Calabria e Toscana; ultima esperienza in Sicilia (Eccellenza) al Palazzolo. L’altro colpo riguarda una punta: è Eduardo Baldè Bubacar, classe ’99 originario della Guinea-Bissau, e con passaporto portoghese. Era in D molisana al Termoli. Per lui anche le giovanili allo Sporting Lisbona, oltre che alla Samp e all’Empoli. Per quanto riguarda il mercato invernale "di riparazione", lo ricordiamo, manca ancora un po’ visto che i battenti apriranno tra oltre un mese, il primo di dicembre.

g.m.