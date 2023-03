Castelnovo batte il Jolly al supplementare

La sconfitta casalinga del Basket Jolly (28), battuto 73-70 al supplementare dall’LG Castelnovo Monti (26) permette a Reggiolo (32) di andare in fuga: la capolista del girone B, infatti, sbanca Correggio (10) con un perentorio 73-47 e sale a +4 sui cittadini, che masticano amaro e si devono piegare ai 30 punti di uno straordinario Mallon. Prosegue nella propria risalita il Basket Campagnola (16), che travolge 74-50 l’Arbor (4); successo esterno 62-57 per le Gazze Canossa (18), che devono però faticare non poco per domare il fanalino Iwons (2). Il Saturno Guastalla (18) batte 65-62 in casa il Gelso (10) e rimane in quinta piazza, stasera alle 21 il posticipo Aquile Gualtieri (16)-Eagles Luzzara (22). Nel girone A è la val d’Enza a sorridere: Sant’Ilario (14) si impone 76-68 sul campo del Ducale Magik Parma (16), mentre la Sampolese (20) si conferma in quinta piazza grazie al 62-60 interno con il Planet Parma (4); largo kappao per la Bibbianese (14), travolta 94-46 dai Fulgorati Fidenza (28), mentre l’Heron Bagnolo (12) si arrende 72-63 sul campo della Castellana (22).