Castelnovo e Montecchio a caccia del riscatto

La Bmr Basket 2000 (38) punta sul fattore campo per difendere la vetta di C Gold. Archiviato il ko esterno con l’SG Fortitudo, che ha posto fine alla serie positiva di 17 gare, Thomas Aguzzoli (foto) e compagni giocano alle 18 al PalaRegnani col fanalino Anzola (10) con l’obiettivo di difendere il +2 sul Bologna Basket 2016, secondo. Alla stessa ora prova a tornare a sorridere la Dilplast Clevertech Montecchio (22), reduce da due passi falsi di fila: gli uomini di Cavalieri fanno visita al Basket Ferrara 2018 (24), che non vince da tre turni, sperando che l’infermeria piano piano si possa svuotare. Alle 17 ha bisogno di ritrovare la vittoria l’E80 Group Castelnovo Monti (16), impegnata al PalaGiovanelli con la CMP Global Basket Granarolo (18): dopo due stop di fila, occorre tornare a sorridere per agganciare Sorrentino e compagni in ottava piazza.

Serie D. Grande prova del Nubilaria (10) negli anticipi della poule playout di Serie D. La squadra di Freddi travolge la capolista Argenta (18) e fa un passo importante verso la salvezza; pollice verso, invece, per la Berrutiplastics Torre (12), che cade in casa contro Calderara (10) e fallisce una grande occasione.

Nubilaria-Argenta 78-47

(24-19, 42-26, 60-41)

Nubilaria: Luppi 3, Grisendi, Magini 5, Accorsi 9, Bertani 4, Mariani Cerati 10, Baracchi 4, Barazzoni 18, Subazzoli 2, Pizzetti 11, Gandellini 12, Bartoli. All. Freddi.

Argenta: Federici 1, Farina, Alberti 5, Magnani, Cattani 6, Manias 4, Boggian, Gregori 5, Ndiaye, Reggiani 7, Cortesi 13, Tumiati 6. All. Ortasi.

Torre-Calderara 80-82

(25-26, 43-52, 61-60)

Berrutiplastics Torre: Canuti 3, Frilli 20, Mazzi G. 2, Magliani 15, Davoli L. 2, Pezzarossa 3, Mazzi F. 16, Campani 12, Cantergiani 7, Giroldi ne. All. Corradini.

Calderara: Molinari 12, Mazzoli 15, Serra 2, Lucarini 2, Vettore 9, Favali, Zocca 6, Turchetti 2, Serio 22, Guerra 10, Molinari 2, Zago ne. All. Venturi.