"Castelnovo è splendida e si mangia da Dio"

di Giuseppe Marotta

Dall’Argentina a Castelnovo Monti: la ricerca di nuove avventure a spicchi ha portato l’argentino Gaston Alexis Sieiro Perez nel nostro Appennino.

In forza all’E80 Group Lg Competition Castelnovo Monti (Serie C Gold), Sieiro (ha compiuto 38 anni il 30 marzo) si è raccontato tra passato e presente.

Com’è arrivato dal Sud America a Castelnovo Monti?

"Il primo approccio con l’Italia risale a 20 anni fa, feci un provino con la Fortitudo Bologna. Andò bene, ma ci furono problemi nella trattativa col club in Argentina. Rientrai a casa, a Cordoba. Giocavo nelle giovanili della squadra della mia città insieme a Federico Mallon (ex giocatore argentino dell’Lg, oggi dirigente del club, ndr)".

Fu lui a proporle l’Italia?

"Sì, dopo tanti anni mi presentò la possibilità. In quel momento cercavo qualcosa di diverso, e ho accettato. Sono arrivato qui nell’estate del 2021, senza la mia famiglia".

A proposito: nelle scorse settimane qualcuno è venuto a trovarla…

"Sì, mio papà Gustavo, che è il mio primo tifoso da sempre, mi ha seguito in ogni fase della carriera. Non ci vedevamo da due anni, è stato bello".

È arrivato a sorpresa?

"No, non c’è una situazione facile in Argentina in questo momento, e abbiamo pensato di organizzare un viaggio che potesse togliergli un po’ di stress".

Starà qui a lungo?

"È partito in queste ore ed era arrivato il 17 marzo. In Argentina ho la mamma e un fratello, vedremo se riusciranno anche loro a venire".

Per papà è stata la prima volta in Italia?

"Sì. Era carichissimo, gli è anche piaciuta la squadra, mi è è venuto a vedere al PalaGiovanelli di Castelnovo Monti nella sfida vinta con la Global Basket Bologna. Un tifoso speciale per me".

Tornando a lei: dopo quasi due anni a Castelnovo come si trova?

"Mi piace tantissimo l’Italia. Qui è iniziato tutto: c’è storia, c’è tanto da imparare. Mallon e coach Gabriel Graf (tecnico argentino che era all’Lg fino all’anno scorso come responsabile del settore giovanile, ndr) mi hanno aiutato tanto con la lingua".

Vive da solo?

"No, da febbraio 2022 mi ha raggiunto la mia ragazza, Florencia: è argentina, ma viveva in Messico. Lavora come fotomodella a Bologna".

Com’è Castelnovo Monti?

"Siamo molto contenti, è un paese piccolo, tranquillo. Non c’è molto da fare come potrebbe essere a Roma o Bologna, ma è pieno di bei posti".

Conosce la Pietra?

"Ovvio, siamo saliti in cima già tre o quattro volte".

Avevate mai visto la neve? "Florencia è rimasta colpita. Si è trovata dal Messico alla neve: è meravigliosa".

La cucina italiana?

"Si mangia da Dio. A noi piace provare cose diverse rispetto alla tavola argentina".

L’erbazzone?

"Buono, ma è il Parmigiano Reggiano a mandarmi fuori di testa. Piace anche a papà, ne ha portata una scorta in Argentina".

Ha seguito il mondiale di calcio vinto dalla sua nazione? "Sì, con Florencia, Mallon e la... cabala. Non seguo troppo il calcio, ma il Mundial sì. Mi ripeto: in Argentina non c’è una gran situazione e vincere è stato un riscatto sociale".

Tornando al basket. Come si descrive?

"Gioco dove mi mettono. Ala, guardia, è uguale. Sono alto 191cm".

Obiettivi di stagione?

"Conquistare i playoff. Siamo lì (ottavi con 22 punti, si qualificano le squadre dalla 2ª alla 9ª ndr), a 2 gare dal termine".

Ha vinto tornei in carriera?

"Sette. Ho giocato spesso in A2 e B argentina, ma anche in A con l’Atenas".

Segue la Pallacanestro Reggiana?

"L’ho vista contro Varese, poi in estate hanno fatto un ritiro qui a Castelnovo e ho avuto modo di vederli da vicino".

Nel tempo libero cosa fa? "Viaggiamo il più possibile. Firenze, Bologna, le Cinque Terre, Forte dei Marmi, Venezia, Padova. Tutti posti bellissimi".