Castelnovo Monti batte Anzola: sono punti preziosi per i play off

CASTELNOVO MONTI

81

ANZOLA

59

E80 LG COMPETITION: Sgura 5, Parma Benfenati 6, Pocius ne, Sieiro Perez 19, Re 16, Magnani 12, Bravi 9, Morini 9, Saccone 2, Biraghi 3, Marazzi ne. AII. Fels.

ANZOLA BASKET: Parmeggiani F. 4, Montanari 4, De Ruvo 27, Parmeggiani 4, Raimondi, Papotti 10, Daly 2, Baccilieri 2, Besozzi 2, Boccafichi 4. All. Moffa.

Arbitri: Saraceni e Moro di Bologna.

Note: parziali 13-12, 37-28, 59-44.

Punti preziosi in chiave playoff per l’E80 Group Castelnovo Monti (22), che regola nel recupero di Serie C Gold i bolognesi di Anzola (12), penultimi in classifica.

Privi di Pocius, in panchina solo per onor di firma a causa di in problema alla caviglia, gli appenninici allungano nel secondo quarto grazie alla coppia Re-Morini e vanno al riposo con 9 lunghezze di vantaggio; nella ripresa, nonostante un De Ruvo mai domo, gli ospiti faticano a trovare la via del canestro ed è Sieiro a piazzare il break che chiude definitivamente i conti, permettendo a Fels di dar spazio ai giovani Sgura e Saccone nel finale.

Dopo la sosta pasquale l’E80 Group tornerà in campo domenica 16 ospitando Montecchio.

Foto: Cristiano Magnani