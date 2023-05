Castelnovo Monti: con una vittoria si vola in Paradiso

L’E80 Group Castelnovo Monti cerca sul parquet di casa il pass per la promozione. In gara-2 dei playoff di C Gold, infatti, la formazione appenninica riceve alle 17 al PalaGiovanelli la Fulgor Fidenza: i parmensi erano i naturali favoriti per l’approdo in B interregionale, forti anche del terzo posto al termine della regular season, ma Magnani e compagni hanno violato per la seconda volta in stagione il PalaFoppiani 7 giorni fa, garantendosi il match point per salire di categoria. Certo, i 40’ odierni saranno tutt’altro che scontati: Fidenza ha dalla sua numerosi atleti con punti nelle mani, da Galli a Di Noia passando per Obiekwe e Sichel, ma anche gli uomini di Fels sanno il fatto loro, forti di uno spirito di squadra invidiabile. In caso di successo ospite la contesa terminerà alla bella, in programma al di là dell’Enza la prossima settimana.

C Silver. In C Silver scatta la post season ed è subito derby. Alle 18, al PalaMalagoli di Novellara, i padroni di casa ricevono la Rebasket nella prima sfida di uno spareggio al meglio delle 3 gare: chi vince accede alla Serie C unica, raggiungendo Correggio e Scandiano che hanno chiuso tra le prime 4 della stagione regolare, mentre chi perde avrà a disposizione un secondo turno per evitare la retrocessione in Serie D. Il secondo match si disputerà sabato 13 a Rivalta, eventuale "bella" mercoledì 17 di nuovo nella Bassa.

Serie D. Si deciderà venerdì il destino della Berrutiplastics Torre, sconfitta 66-56 a Russi in gara-2 dei playout: in terra ravennate non bastano i 12 punti di Cantergiani per bissare il successo casalingo. Trasferta senza ritorno per l’SB Cavriago, che alle 17 prova a riaprire la serie col Parma Basket Project: la squadra di Croci, al PalaMoisè, deve vincere per tornare in terra reggiana e giocarsi la salvezza, mentre in caso di sconfitta tornerà in Promozione dopo una sola stagione.

Promozione. Una sola reggiana nelle semifinali playoff di Promozione. La Pallacanestro Reggiolo non delude e, dopo aver perso gara-2, si rifà nella "bella" casalinga contro i piacentini della Castellana, che cedono 68-57 ed escono a testa alta. Niente da fare, invece, per il Basket Jolly: dopo aver riequilibrato la serie sbancando il campo del Cus Parma, i cittadini si arrendono 64-61 in casa agli "universitari" ducali, al termine di un match sempre in equilibrio: gli uomini di coach Baroni hanno anche la tripla per vincerla con Foroni, il migliore dei suoi insieme a Paparella e Costoli, ma la conclusione si spegne sul ferro.