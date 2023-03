Castelnovo Monti in cerca di continuità

Trasferta bolognese per una E80 Group Castelnovo Monti (16) in cerca di continuità. Dopo aver chiuso una serie negativa che durava da 4 gare grazie al successo interno con il Ferrara Basket 2018, la formazione appenninica gioca alle 20,45 a Zola Predosa contro la Francesco Francia (14), con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda della graduatoria e di migliorare il loro rendimento esterno (ad oggi sono 3 le vittorie in 9 incontri disputati): i padroni di casa, invece, sono reduci dalla netta sconfitta con il Bologna Basket 2016, secondo della classe, e confidano nella coppia di lunghi composta da Bianchini (10,4 punti di media) e Cesana (11,4) per far male alla difesa reggiana, senza dimenticare la guardia Folli (11,3).

C Silver - Pallacanestro Correggio (40) di scena alle 19 al PalaPietri nel match che apre la nona giornata di ritorno di Serie C Silver. Reduce dal fatico successo con la Despar Ferrara, la formazione di Stachezzini difende la vetta nel match con il Veni Basket San Pietro in Casale (20), guidato in panchina dall’ex Castriota, squadra che in trasferta ha già vinto 6 volte ma che arriva nella Bassa dopo il -19 subito a Scandiano. A proposito di quest’ultima, l’Emil Gas (32) ha sicuramente un compito improbo nella trasferta delle 21 sul parquet del CVD Casalecchio (36), secondo della classe: vero è che Astolfi e compagni hanno 3 successi di fila alle spalle, ma i bolognesi ne hanno ben 9, compreso il netto 70-50 di sabato scorso con Novellara. Chiusura dedicata alla Rebasket (22): dopo la brutta sconfitta infrasettimanale con Omega, arrivata col punteggio di 88-70, Rovatti e compagni cercano riscatto nella sfida casalinga delle 20,15 contro la Despar Ferrara (6).

Serie D – Nella prima giornata della poule playout di Serie D, sfida interna per l’SB Cavriago (8): alle 21, a Villa Sesso, gli uomini di Croci ricevono la capolista Basket Voltone (16).