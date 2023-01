Castelnovo Monti prova a risorgere

Due posticipi interni domenicali in C Gold, dove va in scena l’ultima d’andata. Alle 17 apre il programma una E80 Group Castelnovo Monti (10) che ha bisogno di chiudere una striscia negativa che dura ormai da 4 giornate nel match del PalaGiovanelli contro l’SG Fortitudo (12), che la precede di due lunghezze in graduatoria: Parma Benfenati e compagni dovranno fare attenzione sotto le plance, dove stazionano Ranieri (11,7 punti per gara) e Zinelli (10,5), senza dimenticare la guardia Tosini, miglior realizzatore felsineo con 12,1 ad allacciata di scarpe. Un’ora più tardi tocca alla Bmr Basket 2000 (18), seconda della classe a -2 dalla vetta, anche se con una gara da recuperare: al PalaRegnani arriva l’Olimpia Castello (14), quinta e reduce da 2 stop di fila, che proverà ad opporsi al desiderio degli uomini di Diacci di festeggiare l’ottavo successo di fila. Tra i termali occhio al roccioso Zhytaryuk (17,4). Rinviata in extremis su richiesta della società avversaria la gara di ieri sera tra CMP Global Bologna (6) e Dilplast Clevertech Montecchio (12).