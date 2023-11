Castelnovo Monti, un progetto sulla disabilità lega gli studenti alla Nazionale

Continua il grande feeling fra il mondo dei sordi e la comunità di Castelnovo Monti. Nel marzo scorso gli studenti di Felina accolsero i 50 giocatori non udenti ai Campionati Italiani di Bocce segnando loro l’inno di Mameli. Questa volta protagonisti di una esperienza che abbraccia la disabilità uditiva saranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado di via Sozzi. In occasione del raduno in preparazione alle Winter Deaflympics 2023 arriva oggi in paese la Nazionale maschile di Futsal Sordi e fra allenamenti, partite e visite al territorio, l’intera squadra si è resa disponibile a collaborare nell’ambito del progetto “Sport e Disabilità” dell’Istituto Comprensivo Bismantova coordinato dalla docente Giuliana Sciaboni. Un progetto pluridisciplinare che intersecando Multisport ne’ Monti abbraccia l’educazione civica, le scienze motorie e l’inglese. Gli studenti infatti dopo aver conosciuto gli atleti e dialogato con loro grazie all’interprete in lingua Lis (Lingua dei segni italiana), amplieranno il loro lessico della lingua inglese con parole usate per parlare di disabilità, vivranno l’incontro in versione brainstorming ed al termine del percorso saranno chiamati a riferire in lingua inglese le proprie opinioni su sport e disabilità.

Sabato mattina la squadra si allenerà al palazzetto Giovanelli e poi si trasferirà all’aula magna dell’IC Bismantova dove, nelle ultime due ore di lezione, incontrerà alcune classi della secondaria di primo grado.