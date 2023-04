Castelnovo ospita la nazionale italiana di calcio dei sordi

Castelnovo Monti, Centro nazionale della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) si prepara ad ospitare la nazionale di calcio maschile che soggiornerà in Appennino, da oggi a domenica, all’Hotel London. Lo stage è organizzato dal Comune in collaborazione con Atletic Progetto Montagna e Polisportiva Quadrifoglio. Per la Nazionale di calcio Fssi si tratta di un ritorno a Castelnovo, dopo il raduno dello scorso novembre (nella foto a fianco) in preparazione degli Europei, quando avevano affrontato la squadra Under 18 del Sassuolo Calcio. Anche questo stage sarà in preparazione di importanti eventi internazionali previsti nei prossimi mesi per gli azzurri.

L’arrivo è previsto oggi e nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.15 svolgerà il primo allenamento al Centro Coni, al quale seguirà una escursione alla Pietra di Bismantova insieme alla sezione Cai di Castelnovo Monti.

Domani di nuovo in campo al Centro Coni dalle 10 alle 12, poi nel pomeriggio, alle 17, ci sarà un’amichevole – allenamento congiunto che vedrà scendere in campo insieme alla Nazionale italiana Sordi, una formazione dell’Atletic Progetto Montagna, composta da giocatori che affrontano il campionato di Promozione insieme a giovani che partecipano al campionato Juniores regionale. Dirigerà l’incontro amichevole Stefano Bonacini di Casina, arbitro del Centro Sportivo Italiano. Domenica la giornata conclusiva del raduno. Tutte le sedute di allenamento e l’incontro amichevole si svolgeranno a porte aperte, con accesso libero e gratuito alla tribuna del Centro Coni. Si tratta del terzo evento della Fssi a Castelnovo nel 2023, dopo il raduno della Nazionale di basket femminile, e i campionati italiani di bocce sordi che si sono svolti a Felina.