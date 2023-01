Caterina Piatti stakanovista "Punto a vincere due scudetti"

Dopo una stagione a dir poco strepitosa, ripetersi è sempre difficile, ma Caterina Piatti, cestista scandianese sedicenne, non si siede di certo sugli allori conquistati lo scorso anno con la sua Costa Masnaga. Anzi, l’inizio di stagione è stato ottimo, inseguendo obiettivi ben precisi: assaporare stabilmente la serie A e una doppietta di scudetti giovanili che l’anno scorso sfumò per un soffio (scudetto Under 19 ma finale scudetto persa con l’Under 17, ndr), senza dimenticare la maglia azzurra indossata agli Europei Under 16 in Portogallo a fine agosto. "Quest’anno - dice Caterina - mi alleno regolarmente con la Serie A2 e gioco nel campionato di B, oltre a quello Under 19 dove peraltro non vengo sempre convocata, privilegiando gli allenamenti. Con l’Under 17 invece in questa prima fase penso giocherò solo poche partite". I sacrifici lo scorso anno però sono stati ripagati alla grande. Quest’anno che obiettivi ti poni? "Per quanto riguarda la A2, spero di guadagnarmi minuti cammin facendo, mentre inB, che è il campionato di sviluppo del settore giovanile di Costa, gioco molto e i miglioramenti sembrano vedersi. Con le squadre Under 19 e Under 17 abbiamo come obiettivo lo scudetto". E poi c’è sempre il sogno azzurro… "L’estate scorsa mi ha regalato la prima convocazione con la nazionale Under 16 e quindi fino alla fine di agosto sono stata impegnata in un’esperienza unica che si sta rivelando preziosa in questo inizio di nuova stagione. Io continuo a lavorare con impegno quotidianamente per migliorare di giorno in giorno senza pensare a cosa potrebbe accadere la prossima estate".

Cesare Corbelli