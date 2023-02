Cauz sincero: "Loro forti, ma che vento"

di Elisabetta Grassi

Il difensore Cristian Cauz sul pareggio con la Carrarese: "Trovo il risultato giusto, è stata una battaglia tosta. Abbiamo giocato contro una squadra forte e strutturata, che ci ha aggredito forte fin dall’inizio. Certo, siamo delusi, avremmo voluto allungare il vantaggio sulle squadre che ci seguono in classifica".

E sulle avversarie dirette, Cesena e Entella, aggiunge: "Sinceramente poco importa chi c’è sotto, conta che noi guardiamo a noi stessi e a rimanere in testa alla classifica". Sulla prestazione: "Siamo stati imprecisi negli ultimi venti metri, ma, soprattutto all’inizio, abbiamo dovuto prendere la misura, ad esempio sulle palle lunghe a causa del forte vento. Rispetto al derby col Cesena qualche scoria l’avevamo, pur avendo archiviato subito la partita a livello mentale e aver ben lavorato in settimana in allenamento". Poi Cauz racconta: "Ho preso diverse gomitate e cerco sempre di tentare qualche guizzo anche davanti, ma finora non sono riuscito a fare gol".

Christian Capone, subentrato a Pellegrini al 9’ del secondo tempo, ha detto: "Questo pareggio ci permette di continuare a essere in testa. Ora andremo a Pesaro per prenderci i tre punti. Il freddo e il vento hanno sicuramente condizionato la partita, siamo stati imprecisi in diversi frangenti di gioco. La Carrarese è un avversario tosto, i toscani erano venuti a Reggio con l’intento di vincere. E’ stata una partita complicata, nonostante avessimo già messo in archivio il match pesante contro il Cesena. Anche oggi (ieri, ndr) il calore del pubblico ci ha molto aiutato. Abbiamo provato a fare gol in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti".

Sul suo inserimento in squadra: "Sono arrivato a gennaio, ma grazie ai miei compagni che fanno di tutto per farmi entrare nelle dinamiche del gruppo, mi sono trovato bene. Ho giocato da esterno e mi sto abituando a questo ruolo e modulo".