Cavezzo fa il blitz, Scandiano ko in casa

Sconfitta beffarda per Scandiano (10) che cede in casa col Cavezzo (18) per 58-67 nell’ultima di andata della Poule Playoff. La band di Pozzi ha giocato lagara perfetta per tre quarti (16-17, 35-36, 53-45 i parziali), ma nell’ultimo le avversarie hanno chiuso le maglie difensive.

Scandiano: Fedolfi 13, Pignagnoli 1, Bini ne, Balboni 5, Marino 10, Meglioli A. 5, Bocchi 9, Teti ne, Pellacani, Cantore, Meglioli E. 15, Nalin ne. All. Pozzi.

Oggi alle 18 la Chemco Puianello (16) gioca nella tana della capolista Samoggia (18): "E’ una squadra - dice coach Giroldi - di giovani estremamente talentuose".

c.c.