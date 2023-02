Cavriago indigesto per la Saxum: è pari

Si conferma indigesto il Cavriago alla capolista Saxum United.

Dopo l’1-1 dell’andata, anche al ritorno esce un pari, questa volta a reti bianche, mentre la Reggio Calcio ne approfitta per dimezzare lo svantaggio dalla vetta. A Rivalta i locali attaccano, ma non riescono a finalizzare in modo pericoloso a causa dell’agonismo e dell’organizzazione dei cavriaghesi, inviolati nonostante il rosso sventolato a mezz’ora dal termine a Davoli. Solo nella ripresa la Reggio Calcio piega il RamisetoLigonchio grazie allo shoot in controbalzo da fuori area di Bedeschi e al contropiede finalizzato di destro da Schillaci. Remuntada da 0-2 a 4-2 per il Cadelbosco sul Felina che agguanta in quarta piazza la Plaza Montecchio sorpresa in casa (0-2) dal Fogliano. Rinviata per neve Vetto-Fosdondo.